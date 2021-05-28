В Новосибирске на пожаре в СТО сгорели три машины: это попало на видео

В Новосибирске на пожаре в СТО сгорели три машины. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В пятницу, 28 мая, в Октябрьском районе произошел крупный пожар. Там, на улице Большевистской, вспыхнула частная автомастерская. В результате ЧП сгорели несколько машин. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места случившегося.

— Сгорели «Субару Форестер», «Тойота Калдина» и другие машины. Все клиентские. Причина пожара пока непонятна, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Улица Большевистская Новосибирск».

Внутри здания были газовые баллоны. Фото: ГУ МЧС по НСО.

На кадрах к посту видно, что огонь полностью охватил здание и автомобили. Инцидент корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— На место ЧП пожарные расчеты выехали в 13:46. На момент прибытия из гаражного бокса, выполненного из шлакоблоков, шел густой, черный дым. Работники автостанции эвакуировались самостоятельно до прибытия МЧС. Внутри были газовые баллоны: два из них вынесли из горящего помещения. Огонь уничтожил три автомобиля, их марки устанавливаются. В 15:00 пожар локализовали, а в 16:26 — полностью ликвидировали, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. По данным МЧС, площадь пожара составила примерно 150 квадратов.

На месте работали несколько пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Пока не ясно, почему вспыхнул гаражный бокс. Причину случившегося установят дознаватели МЧС.

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