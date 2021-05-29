Погода в Новосибирске на 29 мая 2021 года: что обещают синоптики на выходной день

Не смотря на солнце, в городе будет прохладно. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 29 мая 2021 года будет холодной, как осенью. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем будет дуть северный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду. Днем температура воздуха будет +17...+19 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +6...+8 градусов, — сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +13...+15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6...+8 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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