«Обрушилась крыша»: под Новосибирском сгорели два частных дома и сарай

Под Новосибирском сгорели два частных дома и сарай. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В пятницу, 28 мая, в Новосибирском районе загорелись два частных дома и сарай. Огонь чудом не перекинулся на соседние здания. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— Строения вспыхнули на станции Иня-восточная: вызов поступил на улицу Степную, 67. На момент прибытия пожарных расчетов огнем были охвачены два частных дома и сарай. Затем в одном из домов обрушилась крыша. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты. Локализовали пожар в 18:29, — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила более 160 квадратных метров.

Что спровоцировало огонь, пока не ясно. Причину случившегося установят дознаватели МЧС.

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