В Новосибирске кроссовер сбил 11-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по НСО.
В пятницу, 28 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там под колеса кроссовера попал 11-летний школьник. Подробности об аварии рассказали в региональной ГИБДД.
— Авария случилась в 16:30. 30-летний водитель за рулем иномарки «Субару Форестер» двигался по улице Есенина и у дома 53 наехал на ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.
Известно, в результате аварии мальчик получил различные травмы, его отвезли в больницу. Предварительно подросток получил сотрясение мозга и ушибы всего тела.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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