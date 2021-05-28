Новосибирцы нашли на улице мокрую женщину с ножевыми ранениями

Новосибирцы нашли на улице окровавленную женщину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Заельцовского района Новосибирска стали свидетелями жуткой картины. Во дворе дома на улице Сухарной горожане заметили окровавленную женщину. По словам очевидцев, женщина была мокрой, а на ее шее виднелись ножевые ранения. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Инцидент произошел накануне, 27 мая. В отдел полиции поступило сообщение о женщине с телесными повреждениями. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и «скорая помощь». Пострадавшую доставили в больницу, — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, по факту случившегося проводится проверка. Кроме того, в ведомстве рекомендовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. Однако на момент публикации в региональном СК данные об инциденте не предоставили. Информация о происшествии уточняется.

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