Новосибирский центр молодежи «Альтаир» проводит исследования на самом высоком уровне. Фото: предоставлено правительством НСО.

Губернатор Андрей Травников объехал площадки молодежного центра «Альтаир». По его словам, все задачи, поставленные перед организацией в прошлом году, решаются. Глава Новосибирской области отметил, площадки центра оснащены необходимым высокотехнологичным оборудованием. Дальнейшие перспективы «Альтаира» обсудили на на заседании попечительского совета организации.

— На лабораторных приборах, представленных в «Альтаире», можно проводить исследования самого высокого уровня. Еще одна задача, которую мы ставили — активно привлекать партнеров: индустриальных, научных и других. Эта задача также исполняется, количество партнеров в самом широком понимании этого слова за год значительно увеличилось, — цитирует пресс-служба правительства региона Андрея Травникова.

Губернатор таже оценил возможности лабораторий Центра по направлениям «Наука», «Искусство». А в парке «Науки и технологий» ознакомился с различными образовательными программами.

— Андрей Травников отметил важность, при помощи инфраструктуры РЦ «Альтаир», развития Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Для этого в 2020-2021 учебном году провели свыше 20 мероприятий — вебинары, хакатоны, онлайн-хакатоны, учебно-тренировочные занятия, подготовка к индивидуальному и командному турам — по 9 профилям олимпиады в очном и онлайн-формате, в которых приняли участие более 350 ребят, — добавили в правительстве.

Деятельность РЦ «Альтаир» строится по модели образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус». При этом власти Новосибирской области создают безопасные условия для проживания и обучения талантливых ребят. Педагоги, работающие в центре, постоянно повышают квалификацию в рамках различных образовательных программ.

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