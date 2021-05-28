Известный новосибирец Артем Свиряков пробежал 100 километров ради культуры

Артем Свиряков. Фото: личный архив.

Руководитель некоммерческой организации «Культурный город», член правления Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ, популярный театральный актер Артем Свиряков провел необычную образовательную акцию.

В течение пяти майских дней он пробегал на беговой дорожке дистанцию в среднем по 20 километров и каждый километр посвящал деятелям русской культуры, которые внесли огромный вклад в историю нашей страны, а некоторые - и всего мира. Список этих персон Артем подготовил самостоятельно. Для наглядности забег проходил на беговой дорожке - все этапы марафона «100 километров культуры» были отсняты и затем смонтированы в виде опубликованного в социальных сетях получасового фильма с кратким описанием исторического значения каждого героя.

Как поделился Артем Свиряков, миссией акции стало познакомить широкую аудиторию с фигурами, которые формировали облик нашей страны с Древней Руси и до современности:

- Во время подготовки к открытому конкурсу «Лидеры России» я очень подробно изучал историю отечественной культуры, и мне стало интересно найти общий список великих людей, которые сыграли огромную роль в ее развитии за последние несколько веков. К моему удивлению оказалось, что подобного перечня, в котором были бы собраны наиболее важные 100 имен, нет. Тогда я решил составить свой, чтобы показать всю мощь и величие русской культуры и грандиозных личностей, стоявших у ее истоков.

Список открывает рассказ про Антония Печерского, основателя Киево-Печерского монастыря. Далее представлены как известные писатели (например, Грибоедов, Пастернак, Набоков), музыканты (Глинка, Стравинский, Дунаевский), художники (Брюллов, Рерих), режиссеры (Эйзенштейн, Сокуров, Данелия), так и те, кто способствовал развитию просвещения и искусств - в частности, великий князь Андрей Боголюбский, первый русский книгопечатник Иван Федоров, императрица Екатерина II, меценат Павел Третьяков, академик Дмитрий Лихачев.

Популяризировал исторические достижения с помощью новых личных рекордов Артем Свиряков также и прошлым летом, когда в честь 40-летия Олимпиады-80 пробежал 42-километровый марафон, вдохновившись победами олимпийского чемпиона того времени, знаменитого новосибирского спортсмена Виктора Маркина.

- Я люблю ставить перед собой новые амбициозные цели как в спорте, так и в общественной деятельности, поэтому буду очень рад, если после просмотра моего видео кто-то, особенно из молодого поколения, откроет для себя много нового и начнет изучать и ценить по достоинству культуру нашей страны, - подытожил актер.