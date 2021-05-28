Поиски 80-летней женщины, не вернувшейся с прогулки в Бердске, завершены. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Бердске завершили поиски 80-летней пенсионерки, пропавшей накануне, 27 мая. К счастью, женщину нашли живой. Все это время она находилась в лесу. Подробности о том, как искали пенсионерку, КП-Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Бабушка ушла из дома вчера вечером. Родные вскоре хватились: вроде бы и обувь вся на месте, а женщина домой не возвращается. Ребята из нашей команды прибыли на место, посмотрели камеры видеонаблюдения, по которым установили — бабушка из жилого массива ушла в сторону леса и не вернулась. Было решено собирать активный выезд и прочесывать лес. Опросили местных жителей и выяснили, похожую бабушку сегодня видели. При осмотре леса бабушку нашли. Она действительно без обуви, в одном халате провела всю ночь и весь сегодняшний день в лесу, а погода сейчас не располагает к таким прогулкам. В момент, когда ее нашли, состояние было удовлетворительным. Пенсионерку передали родным: они покажут ее врачам. Главное, что она вернулась домой в комфортные и теплые условия. С ней все хорошо, она жива, и это самое главное! — поделилась руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Волонтеры также поблагодарили всех, кто помогал искать пенсионерку: выезжал на поиск, а также распространял ориентировку на пропавшую в соцсетях.

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