Под Новосибирском бухгалтер университета, похитившая более 6,7 миллионов рублей, предстанет перед судом

Бухгалтер университета предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный бухгалтер Куйбышевского филиала НГПУ предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области в пятницу, 28 мая.

— Следствие установило, с августа 2019 по конец декабря 2020 года, женщина на своем рабочем компьютере изготавливала реестры на выплату денег и включала в них ложные, завышенные сведения о своей зарплате. Документы она заверяла электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора, которые были у нее в распоряжении. С помощью махинаций ей удалось похитить из филиала университета более 6,7 миллионов рублей, — уточнили в ведомстве.

Известно, преступные схемы сибирячки раскрыли следователи и полицейские. 33-летнюю женщину задержали: свою вину она признала частично.

— Она пыталась скрыть свое имущество. Однако следователи установили и арестовали его. Сумма арестованного имущества составила 2,5 миллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — уточнили в региональном СК.

В настоящий момент следователи собрали достаточную доказательную базу, а в прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Дело бухгалтера направили в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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