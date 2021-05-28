На трассе под Новосибирском опрокинулся самодельный мотоцикл: пострадали три человека

На трассе под Новосибирском опрокинулся самодельный мотоцикл. Фото: ГИБДД по НСО.

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. Известно, транспортом управлял мужчина без прав. Кроме того, мотоцикл оказался самодельным. Подробности об аварии, случившейся вечером, 27 мая, рассказали в региональной ГИБДД.

— ДТП произошло на трассе К-38 «Тогучин-Степногутово». Там, 28-летний водитель за рулем самодельного мотоцикла на базе «ИМЗ 8-103», ехал в сторону села Степногутово. На 51 километре он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл на проезжей части, — уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали три человека. Травмы получили водитель и его пассажиры: 36-летний мужчина и 35-летняя женщина.

В настоящий момент в обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить подробности и причины случившегося.

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