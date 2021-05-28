«Люблю его, он ласковый»: под Новосибирском 16-летнюю девочку, сбежавшую из дома ради парня, ищут полицейские

Сибирячка ищет дочку, сбежавшую из дома с парнем. Фото: Татьяна Ворутина

Сибирячка Татьяна Ворутина ищет свою 16-летнюю дочь. Девятиклассница ушла из дома 21 мая и до сих пор о ее судьбе ничего неизвестно. По словам женщины, она обратилась в полицию, но пока поиск не дал результата.

— Два месяц назад она связалась с дурной компанией, а в апреле меня уже на педсовет вызывали. Дочка скатилась на двойки, стала пропускать учебу, не пришла на экзамены, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Ворутина.

Со слов мамы, уйти из дома дочку уговорил ее новый парень. Ранее он был судим за кражу. Татьяна пыталась разговаривать с дочкой о плохом влиянии молодого человека на нее, но у влюбленной девочки ответ один:

— Люблю его, он ласковый!

Татьяна пыталась поговорить, в том числе и с молодым человеком дочки, но тот в ответ лишь кроет матом.

— Он сменил ей телефон и где-то прячет, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что мама сбежавшей из дома девочки 22 мая написала заявление в полицию.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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