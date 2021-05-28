Новосибирского полицейского, подозреваемого в краже денег и 11 служебных машин, задержали и доставили в Псков

Новосибирского полицейского задержали и доставили в Псков.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудника ГУ МВД по Новосибирской области этапировали в Псков и пометили в изолятор временного содержания. Полицейского подозревают в мошенничестве. По данным следователей, он входил в состав организованной группы. Об этом сообщили в СК РФ по Псковской области в среду, 26 мая.
— Группировка включала действующих и бывших сотрудников ОВД, а также их сообщников из коммерческих структур. Сейчас по делу проходят 9 подозреваемых. Со всеми из них работают следователи, — уточнили в ведомстве.
По данным СК, члены организованной группы украли деньги из бюджетных ассигнований полиции, а также присвоили себе не менее 11 служебных автомобилей. Ущерб от их преступных действий превысил 4,5 миллионов рублей.
Известно, следователи провели свыше 30 обысков у причастных к махинациям. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства всех преступлений, расследование уголовного дела продолжается.
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