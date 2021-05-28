Пробки в Новосибирске на вечер 28 мая 2021 года: затор образовался на Димитровском мосту

Пробка образовалась на улице Ипподромской.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 28 мая 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» они уже достигли 6 баллов.
Невозможно проехать по Димитровскому мосту в сторону площади Энергетиков. Дальше пробка «поворачивает» на улицу Станционная и Широкая. Так же заторы образовались на улице Троллейная, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.
На правом берегу пробки образовались на улице Фабричная и длится до самой станции метро «Речной вокзал». Водителям трудно проехать по улицам Добролюбова, Восход, Ипподромская. Небольшие заторы образовались на улице Фрунзе, Кирова и Дуси Ковальчук.
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