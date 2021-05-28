Погода в Новосибирске на лето 2021: что обещают синоптики

В среднем температура воздуха будет достигать +23...+24 градуса. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на лето 2021 не особо порадует сибиряков. Хотя и будет тепло, горожан ждут затяжные дожди.

— Первые дни лета будут пасмурными и дождливыми. В среднем температура воздуха днем будет достигать +11...+13 градусов. Ближе к середине месяца она будет подниматься до +23...+24 градусов. Ночи тоже ожидаются теплые — +15...+17 градусов, — обещают синоптики «Gismeteo».

По данным сайта «Яндекс. Погоды», одним из самых дождливых месяцев будет июль, особо непогода разгуляется в третьей декаде. Температура воздуха будет примерно +23...+24 градуса, подует северный ветер.

В августе новосибирцы смогут на славу принять солнечные ванны. Дожди почти уйдут из региона и можно будет спокойно валяться на пляже. В начале месяца днем ожидается +20...+23 градуса, а к концу месяца - плюс 18 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.