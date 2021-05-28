«Могла пойти в лес»: под Новосибирском ищут 80-летнюю пенсионерку, не вернувшуюся с прогулки

Под Новосибирском ищут 80-летнюю пенсионерку, не вернувшуюся с прогулки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Бердске пропала 80-летняя Киклевич Валентина Акиндиновна. Пенсионерка ушла из дома накануне, 27 мая, и не вернулась. Ориентировку на пожилую сибирячку опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Бабушка проживает с родственниками, гулять ходит рядом с домом. Вчера вечером, когда она вышла из квартиры, родные так и решили, что она отправилась на прогулку, но обратно она не вернулась. Вечером и ночью родственники искали ее самостоятельно, а утром обратились к нам за помощью. Сейчас ребята на месте смотрят камеры видеонаблюдения, есть основания полагать, что она могла уйти в ближайший лес, а таких рядом с Бердском очень много. В ближайшее время выезжаем на поиск, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Известно, что волонтеры объявили сборы на поиски женщины. В 18:00 пенсионерку начнут искать в лесу.

Волонтеры также назвали приметы пропавшей пенсионерки. Ее рост— 160-165 сантиметров, у нее нормальное телосложение. У пенсионерки короткие седые волосы и серые глаза.

В момент исчезновения была одета желто-красно-зеленый домашний халат ниже колен. Кроме того, пенсионерка могла уйти из дома босиком.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшей сибирячки, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.

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