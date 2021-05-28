В Новосибирске проблему утилизации мусора обсудили с общественниками

На Новосибирском картонно-бумажном комбинате прошло выездное совещание. Фото: правительство НСО

В правительстве Новосибирской области рассказали о том, что к обсуждению проблем утилизации мусора привлекли общественников.

Выездное совещание на Новосибирском картонно-бумажном комбинате провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. В рамках мероприятия состоялась экскурсия на производство комбината. Со слов Сергея Семки, предложения общественников будут учтены в «мусорной» концессии.

Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов отметил, что в настоящее время стоят задачи достижения максимальной переработки ТКО.

В Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 21 объект обработки ТКО, предполагающих отбор полезных фракций. В Новосибирской области перерабатываются пластиковая упаковка, стекло и макулатура.

— В регионе действует ряд программ, в рамках которых предусмотрена государственной поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Пример тому, «Новосибирский КБК». Комбинат перерабатывает макулатуру и выпускает картон для гофропроизводства.

Завод получил господдержку в размере 4 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие купило новое оборудование и запустило производство по утилизации 36 тысяч тонн макулатуры в год.

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