В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 4 человека: самому старшему было 83 года

В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 4 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 28 мая, стало известно, что коронавируса умерли еще 4 жителя Новосибирской области. Данные об этом сообщил оперштаб областного правительства.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 82 года, а также 83-летняя пенсионерка. Всего в регионе от коронавируса умерли 1866 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний в день в реанимации находятся 67 пациентов. Из них — 5 человек на ИВЛ из-за проблем с дыханием.

В оперштабе уточнили, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 75 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии опасную болезнь выявили у 43 111 человек, среди них — 2688 детей. Из хороших новостей — уже 39 076 пациентов выздоровели с начала вспышки.

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