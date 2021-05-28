В Новосибирске такси с пассажирами влетело в цистерну с газом

Такси с пассажирами влетело в цистерну с газом. Фото: МАСС

В пятницу, 28 мая, на первом Мочищенском шоссе произошло серьезное ДТП. В районе автозаправочной станции у автомобиля такси лопнуло коле со. Машина вместе с водителем и двумя пассажирами влетела в цистерну с газом.

— Он сначала сбил дорожный знак, ударился в поребрик островка безопасности и после врезался в колеса цистерны с газом пропан, стоявшей у автозаправочной станции. Пострадали пассажиры машины, мужчина и женщина. Женщина 1953 года рождения ехала домой после операции. Ее транспортировали с заднего сидения автомобиля до «скорой» на щите. После чего в автомобиль скорой помощи был доставлен и ее муж, — рассказали спасатели.

Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортного средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.