«Нельзя применять антибиотики бесконтрольно!»: новосибирские ветеринары рассказали о новой проблеме в лечении животных

В новосибирском пресс-центре «Комсомольской правды» ветеринары обсудили продовольственную безопасность. Фото: Екатерина Красикова.

В пресс-центре «Комсомолки» прошел круглый стол на тему «Продовольственная безопасность на территории Новосибирской области».

На круглом столе заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе затронул популярную в последнее время тему использования в животноводстве антибиотиков в качестве стимуляторов роста.

- Нельзя применять антибиотики бесконтрольно, потому что уже появляются устойчивые к ним бактерии. Из-за этого назначаемые ветеринарами лекарства теряют свою эффективность. Наше управление работает над альтернативными методами профилактики и лечения, чтобы справиться с этой проблемой. Теперь даже молоко из фермерского хозяйства отгружать не будут, если в нем обнаружат антибиотик! - рассказал в пресс-центре КП-Новосибирск Владимир Гоппе.

По его словам, в альтернативные методы входят пробиотики, фитобиотики, прием специальным образом обработанных трав, микроводорослей, использование новых методов содержания и ухода за животными.

Но производители к полному отказу от антибиотиков относятся настороженно. Главный ветеринарный врач ООО ПФ «Улыбино» Светлана Бугай считает, что тогда придется усиливать биозащиту и перестраивать уже отлаженные на предприятиях процессы производства. Это, в свою очередь, спровоцирует удорожание продукции. Плюс ко всему сейчас стоимость тех же пробиотиков довольно высока.

Начальник Управления ветеринарии по Новосибирскому району Владимир Васильевич Теске рассказал, что для решения проблем с биоветзащитой управление сотрудничает с Институтом экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока в Краснообске, привлекая к работе ученых.

А руководитель пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт представил фильм о значении, роли и месте ветеринарной службы в обеспечении биологического благополучия Новосибирской области. Ключевая тема фильма: предупредить массовые заболевания и отравления проще и дешевле, чем бороться с их последствиями.