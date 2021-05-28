На улице Ипподромской появится сетка, которая избавит от трещин на асфальте

Ремонт магистрали уже начался. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для новосибирских автомобилистов: начался ремонт на улице Ипподромской. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги. Задача у дорожников непростая: протяжённость всей дороги – от улицы Кривощёковской до улицы Танковой – 5,3 километра.

- Ипподромская магистраль – очень важная улица, это альтернатива Красному проспекту. Она задумана и сделана как скоростная трасса: здесь меньше светофоров, меньше ограничивающих скорость знаков и есть возможность проехать быстро. Ремонт рассчитан на три года, работы будут проводиться в три этапа. Начинаем ремонт от перекрёстка с ул. Военной, во-первых, в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна и, во-вторых, в связи с интенсивным движением на этом участке магистрали. Учитывая востребованность данной магистрали, рассматриваем с подрядчиком возможность отремонтировать большую часть ул. Ипподромской в этом году, – пояснил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал главный инженер МКУ «УДС» Константин Климов, участок от улицы Военной до улицы Гоголя протяжённостью 1,76 тыс. м – это II этап ремонта Ипподромской магистрали. Подрядчик уже приступил там к работам.

4 июня планируется заключить муниципальный контракт на ремонт I и III этапов ул. Ипподромской: I этап – от ул. Кривощёковской до ул. Военной, III этап – от ул. Гоголя до ул. Танковой. Общая протяжённость двух участков – более 3,6 километров.

- Одна из особенностей ремонта – это применение дорожной сетки. Она представляет собой полотно с ячейками 20*20 мм и состоит из синтетических волокон, пропитанных битумом. Сетка укладывается после выравнивающего слоя, затем на неё будет укладываться верхний слой покрытия. Она нужна для того, чтобы держать большие нагрузки и не допустить образование трещин, – рассказал директор ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.

На все работы направят более 500 миллионов рублей.

- Сюда входит фрезерование участков, устройство выравнивающего слоя и дополнительного покрытия, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, нанесение дорожной разметки термопластиком с использованием стеклянных микросфер, замена и установка недостающих секций пешеходного ограждения, ремонт двух светофорных объектов (на перекрёстке с ул. Военной и ул. Кропоткина).

Важный момент: финансирование работ разбито на три года – с 2021 по 2023 год, поэтому вся сумма единовременно не потребуется.