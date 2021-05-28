Новосибирские больницы оснастят современным оборудованием на 1,3 миллиарда рублей

Новосибирские больницы оснастят современным оборудованием. Фото: правительство НСО

В правительстве Новосибирской области прошла совещание в формате видеоконференции по вопросам здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Александр Колупаев сообщил о том, что в этом году в медучреждения региона поступит 586 единиц оборудования на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Известно, что 152 миллиона рублей потратят на капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения региона. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Так, например, в 2021 году отремонтируют поликлинику «Городской больницы № 4» и врачебную амбулатории в поселке Красный Яр.

Также на совещании обсудили внедрение проекта электронной очереди в поликлиниках.

Анатолий Дюбанов сообщил, что в среднем по электронной очереди обслуживается около 15 тысяч пациентов в день. Отмечена позитивная динамика в этом направлении.

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