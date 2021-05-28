В Новосибирске рухнуло перекрытие двухэтажного дома

В Новосибирске обрушилось перекрытие двухэтажного здания. Фото: ГУ МЧС по НСО

В ночь с 27 на 28 мая в Октябрьском районе Новосибирска на улице Василия Старощука рухнуло перекрытие в двухэтажном доме. В здании на момент происшествия никто не проживал. Очевидцы позвонили в службу «112» и сообщили, что под обломками могут находиться люди, их видели незадолго до обрушения. Подробности рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— По прибытии, через четыре минуты, после сообщения, спасатели незамедлительно приступили к разведке и поиску возможных пострадавших. До 01:25 велись разборы обрушившихся конструкций на площади около 50 квадратных метров, людей под завалами не обнаружено, — уточнили в ведомстве.

Как было установлено позже, при проведении демонтажных работ по извлечению металла в заброшенном строении, произошло обрушение. Мужчины в спешке покинули место.

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