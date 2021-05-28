В Новосибирске ищут 49-летнюю женщину, пропавшую почти два месяца назад

О судьбе сибирячки ничего неизвестно почти два месяца. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Полицейские и волонтеры ищут 49-летнюю жительницу Калининского района Новосибирска Ларису Морозову. О судьбе сибирячки ничего неизвестно с 5 апреля.

— Женщина теряется не первый раз, бывает долго отсутствует, но появляется сама, в этот раз родные заволновались и обратились в полицию, было сложно подобрать актуальную фотографию, надеемся по имеющемуся снимку ее все-таки опознают, ей необходимо находится с близкими под их контролем , — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей сибирячки: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы до плеч, могут быть частично окрашены, глаза серо-голубые.

Предположительно была одета в серую водолазку черные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.

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