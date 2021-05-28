Пробки в Новосибирске на утро 28 мая 2021 года: затор на улице Ватутина

Новосибирск сковали 6-балльные пробки. Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 28 мая 2021 года: трудно проехать по улице Ватутина. Там произошло ДТП. Затор образовался от торгового центра «Мега» до улицы Немировича-Данченко. Об этом сообщают водители в «2ГИС».
Также пробка образовалась на площади Кирова на левом берегу. Движение остановилось на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе площади.
— Уже минут 15 одну остановку проехать не могу, — сообщают водители.
Кроме того, затор образовался на улице Большевистской в районе «Речного вокзала».
На правом берегу трудно проехать по улице Богдана Хмельницкого от пересечения с улицей Дунаевского до Писемского.
В целом по города уровень пробок на утро составил 6 баллов.
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