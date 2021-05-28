Погода в Новосибирске на 28 мая 2021 года: в городе подует северный ветер

Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 28 мая 2021 года не смотря на солнце будет прохладной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов, к вечеру похолодает до +6...+8 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — прогнозируют метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +11...+14 градусов, а к вечеру опустится до +7...+9 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-753 миллиметра ртутного столба.

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