В Новосибирск на смену жаре придут дожди, грозы и похолодание. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг, 27 мая, в Новосибирской области ожидается понижение температур. Так, на смену летней жаре в регион придут дожди, грозы и похолодание. К счастью, прохлада будет недолгой. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Минувшей ночью через Новосибирскую область проходил циклон. Сначала наш регион находился в теплой части циклона, поэтому была очень теплая ночь, гроза с ливнем. Сейчас уже частично прошел холодный атмосферный фронт через районы Новосибирской области, и начинает поступать прохладный воздух с северных широт. Поэтому начинается рост атмосферного давления, а также происходит понижение температур. Так, в Новосибирске за последние три часа температура опустилась на 2 градуса. Поэтому предстоящие двое суток ночные температуры будут пониженные — порядка +6…+8 градусов, днем завтра-послезавтра тоже будет прохладно. Так, в пятницу, 28 мая, ожидается +14…+16 градусов, а в субботу, 29 мая, будет +16…+18 градусов, — уточнили КП-Новосибирск в гидрометцентре.

Однако расстраиваться не стоит: в воскресенье, 30 мая, в регионе снова потеплеет.

— Начнут поступать теплые воздушные массы. Температуры ночью будут +8…+10, днем — +22…+24 градусов. Со следующей недели в Новосибирской области снова установится жаркая погода, — добавили метеорологи.

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