В Новосибирске 38-летний мужчина погиб на железной дороге. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске в районе станции «Аэрофлот» очевидцы обнаружили тело мужчины. Они сообщили об этом в дежурную часть транспортной полиции. Подробности о трагедии, случившейся накануне вечером, 26 мая, рассказали в УТ МВД по СФО.

— Полицейские прибыли на место и установили, что погибший — 38-летний мужчина. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, — уточнили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, вблизи железной дороги необходимо соблюдать ряд правил. Нарушение норм чревато фатальными последствиями.

— Безопасное расстояние для движения вдоль железнодорожного пути — пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов. Кроме того, недопустимо нахождение на железной дороге в состоянии опьянения, — добавили в ведомстве.

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