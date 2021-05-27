«Грохотнуло так грохотнуло»: новосибирцы поделились впечатляющими кадрами ночной грозы

Новосибирцы поделились впечатляющими кадрами ночной грозы. Фото: стоп-кадр.

В ночь на четверг, 27 мая, на Новосибирск обрушилась гроза. Горожане запечатлели природное явление и поделились кадрами в соцсети.

Гром был такой силы, что разбудил тех, кто крепко спал. Фото: "АСТ-54".

По словам сибиряков, гроза была такой силы, что разбудила даже тех, кто крепко спал.

Кадры грозы сибиряки опубликовали в соцсети. Фото: "АСТ-54".

— Такое чувство, что весь Новосибирск пошатнуло. Обычно меня пушкой не разбудишь, а тут такой грохот, мне показалось, что дом ходуном ходил. Я очень люблю грозу, но такого грома не помню...

— Грохотнуло так грохотнуло, — написали новосибирцы в группе «АСТ-54».

На кадрах, которыми поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Ева Утенкова, видно, как огромные молнии пронзали и освещали небосвод. Зрелище, действительно, завораживающее.

— Я обожаю молнии и грозы. У меня много есть таких видеороликов. И вот сегодня ночью мне удалось заснять такое видео, — поделилась сибирячка.

По словам девушки, мощное природное явление она наблюдала в Кировском районе города.

Отметим, в четверг, 27 мая, в Новосибирске снова возможны грозы. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

http://www.kp.ru/share/i/4/2156266/big.png

— В городе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов, — сообщили метеорологи.

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