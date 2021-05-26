В Новосибирске «Тойота» опрокинулась на бок: на месте работает полиция

На Титова в Новосибирске опрокинулась "Тойота". Фото: "АСТ-54".

В среду, 26 мая, в Ленинском районе Новосибирска произошла серьезная авария. Там, на улице Титова, рядом с остановкой «Телецентр», на бок опрокинулась «Тойота». Кадры с места ДТП появились в соцсети.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося, а также врачи скорой помощи, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах с места происшествия видно, машина получила весомые повреждении передней части.

ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото: "АСТ-54".

Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, в результате ДТП никто не пострадал.

— Автомобиль перевернулся на Титова, 15. На месте работает полиция. Машину уже вернули в нормальное положение. В результате аварии никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются, проводится проверка, — уточнили в пресс-службе ведомства.

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