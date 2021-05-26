В Новосибирске от коронавируса умерла 54-летняя женщина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 мая, стало известно, от коронавируса умерли еще 4 жителя Новосибирской области. Подробности об умерших опубликовал оперштаб региона.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчина в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 54, 70 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 858 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 56 пациентов. Из них — трое подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки опасный диагноз выявили еще у 76 сибиряков. Таким образом, с начала вспышки коронавирус подтвердился уже у 42 967 человек, среди них — 2668 детей. Из хороших новостей — 38 930 жителей Новосибирской области выздоровели.

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