Под Новосибирском в реанимации умерла четырехмесячная девочка
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Трагедия произошла в Бердске Новосибирской области. Там, в отделении реанимации центральной городской больницы, умерла четырехмесячная девочка. Известно, ребенок скончался в ночь на вторник, 25 мая. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном Минздраве.
— Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. До поступления в медучреждение родители за врачебной помощью не обращались. Девочка умерла через два часа после госпитализации в отделении интенсивной терапии, — уточнили в пресс-службе Минздрава.
Известно, по факту случившегося в ведомстве организовали проверку: специалисты установят, что стало причиной смерти ребенка, а также обстоятельства случившегося.
На момент публикации данные о смерти младенца в региональном Следственном комитете не прокомментировали. Информация уточняется.
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