Женщина обокрала соседку в поезде, а потом пыталась сбежать на самолете в «Толмачево»

Полицейские задержали в аэропорту женщину, укравшую у соседки в поезде 18 000. Фото: tolmachevoport

Пассажирка поезда «Кисловодск — Тында», который ехал в сторону Новосибирска, обокрала спящую соседку. Она вытащила у нее из сумки телефон и 18 тысяч рублей, вышла на станции в Новосибирске и скрылась. Как у ее поймали, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

— 59-летняя женщина ехала из Челябинска. В Новосибирске она должна была улететь на самолете к себе домой в Улан-Удэ. Ее задержали в аэропорту «Толмачево». Краденый телефон она выбросила, как только поняла, что не сможет его разблокировать, — уточнили в ведомстве.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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