Сибиряка, бившего жену головой об пол, отправили в колонию на два с половиной года

Сибиряка, жестоко избившего жену, лишили свободы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сибиряка, избившего жену, отправили в колонию общего режима на два с половиной года. Его признали виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Инцидент произошел в Болотнинском районе.
Мужчина хоть и признал свою вину, но просил не лишать его свободы, но областной суд оставил приговор без изменения.
— Установлено, что ночью 3 октября 2020 года 56-летний мужчина поссорился с женой. Сначала он ударил ее кулаком в лицо, а когда она упала начал пинать, а потом бил головой об пол. Женщина получила тяжелые травмы: переломы ребер и ключицы.
Новосибирский областной суд не нашел повода смягчить приговор. Он вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер