Сибиряка, бившего жену головой об пол, отправили в колонию на два с половиной года

Сибиряка, жестоко избившего жену, лишили свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибиряка, избившего жену, отправили в колонию общего режима на два с половиной года. Его признали виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Инцидент произошел в Болотнинском районе.

Мужчина хоть и признал свою вину, но просил не лишать его свободы, но областной суд оставил приговор без изменения.

— Установлено, что ночью 3 октября 2020 года 56-летний мужчина поссорился с женой. Сначала он ударил ее кулаком в лицо, а когда она упала начал пинать, а потом бил головой об пол. Женщина получила тяжелые травмы: переломы ребер и ключицы.

Новосибирский областной суд не нашел повода смягчить приговор. Он вступил в законную силу.

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