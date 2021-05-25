Пляжи в Новосибирске 2021: когда и где откроются, сколько их будет

В этом году официально откроют 6 пляжей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск пришла по-летнему теплая погода, и сейчас важный вопрос для горожан - когда и где откроются пляжи в Новосибирске 2021. На него ответили в муниципальной аварийно-спасательной службе:

— Купание будет запрещено во всех водоемах, за исключением готовящихся к открытию официальных пляжей: пляжи парка культуры и отдыха «У моря обского» (всего 4 места), пляж парка культуры и отдыха «Бугринская роща» и пляж «Звезда», — пояснили в МАСС.

Сейчас водолазы очищают песок и дно рек от мусора, стекла, крупных камней. Так же началась подготовка матросов-спасателей к работе на пляжах.

— Просим граждан соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды, обращать внимание на установленные знаки. Если установлен аншлаг с надписью: «Купание запрещено», то соответственно в данном месте и на данном водоеме купание запрещено и опасно для жизни, — предупреждают горожан спасатели.

Когда уже можно будет официально посещать пляжи, пока неизвестно.

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