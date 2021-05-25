В Новосибирске трамвай, сошедший с рельсов, заблокировал движение машин

В Новосибирске трамвай сошел с рельсов. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Во вторник, 25 мая, на пересечении улиц Волочаевской и проспекта Дзержинского с рельсов сошел трамвай. Из-за ЧП на этом участке дороги образовался затор. Об инциденте КП-Новосибирск рассказал очевидец.

— Я увидел, что у трамвая вырвало колесную пару. Из-за ЧП водители встали в пробку, — рассказал свидетель.

На кадрах с места инцидента видно, что на месте работают дорожные службы. Они пытаются вернуть трамвай на место, чтобы движение возобновилось. Что стало причиной инцидента, пока не ясно. По словам горожан, на этом участке дороги накануне завершили ремонтные работы.

Как отметил очевидец инцидента, у трамвая, сошедшего с рельс, нет номера.

Что стало причиной инцидента, пока не ясно. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

— Как будто не по маршруту ехал, — предположил горожанин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.