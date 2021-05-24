В Новосибирской области посевная бьет многолетние рекорды

Лучших наградили Андрей Шимкив и депутат Заксобрания Евгений Покровский. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Важная новость для сибиряков: в Новосибирской области показатели ежесуточного сева бьют многолетние рекорды. По плану сева региональный Минсельхоз закладывал 64 тысячи га в сутки, а по факту засевается 98-114 тысяч гектаров. На данный момент в регионе засеяно уже более 800 тысяч гектаров, это почти половина от запланированных площадей, в посевной участвуют более 1 244 сельхозпроизводителей.

Лидером во время посевной стал Сузунский район: в поле вышли 56 сельскохозяйственных предприятий. Посевная площадь в 2021 году – 91 860 га. План посева яровых в районе составляет 65,7 тысяч га, засеяно уже 58,7 %. План сева зерновых – 48,6 тысячи га, засеяно 55,8 %. Также посеяно 3,8 тыс. га технических культур, это 75 % от плана.

В числе передовиков посевной кампании по Сузунскому району – акционерные общества «Бобровское» и «Пламя»: здесь ударными темпами идут весенне-полевые работы. Механизаторов, добившихся самых высоких результатов, наградили председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат Заксобрания Евгений Покровский.

- Хочу пожелать вам дождя – такого, как сегодня – мелкого, хорошего и долгого, - обратился к аграриям Бобровки председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. - На сегодня, не мне вам рассказывать, пока ситуация хорошая по влаге, по темпу посевной. И Бобровка уже не первый год - лидер Сузунского района и Новосибирской области. Поэтому у вас и семена в порядке, и техника. К сожалению, не хватает таких мужиков по всей области. Низкий вам поклон за то, что вы любите эту землю, за то, что вы ухаживаете за ней. Самое ценное, поверьте, - это такие люди, как вы. Не техника, а вот такие простые нормальные ребята, которые любят свою землю. Умеют за ней ухаживать. Хочу пожелать вам здоровья, сказать огромное спасибо. И, конечно же, хорошего вам урожая! Спасибо вам!

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Покровский присоединился к поздравлениям коллеги, заверив, что и депутаты сделают все от них зависящее, по максимуму:

- Дорогие бобровцы, думаю, что наши усилия, то что мы старались сделать в Бобровке, вы видите. И новая школа, и новые коммуникации, и новый парк. Мы стараемся внести свою лепту в развитие Бобровки. Хотел бы от всей души поздравить вас и в это сложное время, пожелать вам крепкого здоровья, крепкого здоровья вашим семьям. Успехов, счастья, здоровья!.