В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Фото: АСТ-54

В понедельник, 24 мая, в Октябрьском районе Новосибирска «Хендай Солярис» сбил 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Ребенок лежал на асфальте, пока к нему не приехали врачи. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— ДТП произошло в 19:40. За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. Он ехал по улице Добролюбова со стороны улицы Кирова в сторону улицы Большевистская. У дома №12 сбил мальчика, — уточнили в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что ребенок перебегал дорогу в районе пешеходного перехода.

На месте работают полицейские.

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