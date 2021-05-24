«Весь район в дыму»: в Новосибирске на стройке загорелся утеплитель

На стройке дома загорелся утеплитель. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В понедельник, 24 мая, в Калининском районе Новосибирска загорелся утеплитель на стройке. ЧП произошла на улице Тюленина. Черный дым было видно даже из центра города. Обеспокоенные новосибирцы сняли на видео пожар.
— Весь район в дыму, — прокомментировали горожане.
Черный дым был виден далеко от очага пожара.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:45. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горел пеноплекс на открытом пространстве. За шесть минут спасатели пожар, не допустив распространения. Еще через три минуты открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, — уточнили в ведомстве.
По оперативным данным в результате возгорания огнем повреждены строительные материалы на предварительной площади 50 квадратных метров.
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