«Весь район в дыму»: в Новосибирске на стройке загорелся утеплитель

На стройке дома загорелся утеплитель. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В понедельник, 24 мая, в Калининском районе Новосибирска загорелся утеплитель на стройке. ЧП произошла на улице Тюленина. Черный дым было видно даже из центра города. Обеспокоенные новосибирцы сняли на видео пожар.

— Весь район в дыму, — прокомментировали горожане.

Черный дым был виден далеко от очага пожара. Фото: Виктория МИНАЕВА

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:45. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горел пеноплекс на открытом пространстве. За шесть минут спасатели пожар, не допустив распространения. Еще через три минуты открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало, — уточнили в ведомстве.

По оперативным данным в результате возгорания огнем повреждены строительные материалы на предварительной площади 50 квадратных метров.

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