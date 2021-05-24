«Салон заблокировало»: в Новосибирске младенец оказался заперт в машине

В Новосибирске младенец оказался заперт в машине. Фото: стоп-кадр.

В Ленинском районе Новосибирска маленький ребенок оказался заперт в припаркованном автомобиле. Взволнованная мама не смогла самостоятельно открыть машину и вызвала спасателей. Подробности об инциденте, который произошел вечером, 23 мая, рассказали в службе спасения МАСС.

— Вызов на улицу Дивногорская поступил в 17:08. Ребенок оказался заперт, так как салон автомобиля заблокировало. Прибывшие на место спасатели, при помощи специального инструмента обеспечили доступ в машину. Работа заняла примерно 20 минут. Малыша 2020 года рождения, который находился в детском кресле на заднем сидении, передали маме. Помощь медиков ребенку не потребовалась, — уточнили в МАСС.

Спасатели сообщили, покидая салон авто, нужно вытаскивать ключи из замка зажигания. При этом нельзя оставлять детей в машине одних.

— Если вам нужно обойти автомобиль, чтобы достать малыша, то не закрывайте водительскую дверь, пока не откроете боковую, — добавили в службе спасения.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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