«Ушел в магазин и исчез»: в Новосибирской области ищут пропавшего 42-летнего мужчину

Под Новосибирском пропал 42-летний мужчина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Мошковском районе Новосибирской области пропал 42-летний Белоухов Евгений Александрович. О местонахождении мужчины неизвестно с 18 мая. Информацию об исчезновении сибиряка опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— В день пропажи ушел в магазин в поселке Октябрьский и не вернулся. Знакомые его ждали, потом ушли через какое-то время. На связь он выйти не мог — не было с собой телефона. Опросили продавцов: по их словам, в магазин он не заходил, но вроде бы его видели рядом с ним. Ранее не пропадал. В связи с тем, что заявка пришла довольно поздно, нет смысла делать активный выезд, так как за несколько дней человек мог покинуть населенный пункт. Причины исчезновения на данный момент неизвестны. Сейчас мы помогаем следственным органам — распространяем ориентировку в интернете, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Волонтеры также сообщили приметы пропавшего сибиряка. Известно, он невысокого роста — 150 сантиметров, худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения был одет в серую толстовку, серые кроссовки и синие спортивные штаны.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении сибиряка, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

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