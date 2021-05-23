«Таких честных мало»: сибиряк вернул девушке потерянный телефон

Так выглядит телефон девушки. Фото: личный архив.

Житель Искитима Иван нашел чужой телефон на одной из лавочек в городе. На экране увидел фото светловолосой девушки, вот только разблокировать смартфон, чтобы поискать контакты родных хозяйки, он не смог. И тогда парень выложил пост в соцсетях:

- Найден телефон. Отдам только хозяйке, - написал сибиряк.

И буквально в считанные минуты на найденном телефоне раздался звонок:

- Это был муж девушки, договорились, что я ему отдам телефон, - рассказал КП-Новосибирск Иван.

Кстати, парня хозяева телефона отблагодарили:

- Они услышали, когда звонили мне, что у меня маленький ребенок, и приехали со сладостями. Было очень приятно, - говорит Иван.

Пользователи соцсетей поступок парня оценили:

- Какой вы добрый человек с большой буквы! Таких честных людей мало сейчас, чтобы вернули нашедшее!

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