«Таких честных мало»: сибиряк вернул девушке потерянный телефон

Так выглядит телефон девушки. Фото: личный архив.
Житель Искитима Иван нашел чужой телефон на одной из лавочек в городе. На экране увидел фото светловолосой девушки, вот только разблокировать смартфон, чтобы поискать контакты родных хозяйки, он не смог. И тогда парень выложил пост в соцсетях:
- Найден телефон. Отдам только хозяйке, - написал сибиряк.
И буквально в считанные минуты на найденном телефоне раздался звонок:
- Это был муж девушки, договорились, что я ему отдам телефон, - рассказал КП-Новосибирск Иван.
Кстати, парня хозяева телефона отблагодарили:
- Они услышали, когда звонили мне, что у меня маленький ребенок, и приехали со сладостями. Было очень приятно, - говорит Иван.
Пользователи соцсетей поступок парня оценили:
- Какой вы добрый человек с большой буквы! Таких честных людей мало сейчас, чтобы вернули нашедшее!
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