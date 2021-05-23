В Новосибирской области водитель без прав сбил двух человек: погиб 23-летний парень

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия случилась в селе Таскаево Барабинского района в ночь на 23 мая.

— 18-летний водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов, которые шли навстречу. После столкновения водитель скрылся с места происшествия, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

От полученных травм 23-летний пешеход умер в машине «Скорой помощи». Его 18-летний товарищ был доставлен в местную больницу с тяжелыми травмами. Сотрудники ГИБДД объявили план-перехват и через несколько часов задержали подозреваемого у себя дома. Им оказался молодой односельчанин погибшего.

Выяснилось, что парень сел за руль без водительских прав, Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека с оставлением места ДТП». Виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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