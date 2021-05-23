«Напали в подъезде»: в Академгородке грабители отобрали у туристки дорогой смартфон

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристка лишилась смартфона за 80 тысяч рублей в подъезде дома. Инцидент произошел 22 мая в одном из домов по улице Иванова в АКадемгородке.

— Около 05:00 утра пдевушка возвращалась в квартиру, арендованную на время пребывания в Новосибирске. Когда она зашла в подъезд, к ней подбежал неизвестный, отобрал телефон стоимостью 80 тысяч рублей, после чего скрылся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отделении полиции составили ориентировку и фоторобот подозреваемого. Через несколько часов наряд ППС задержал 35- летнего грабителя: смартфон девушке вернули.

Подозреваемый оказался ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В полиции возбудили уголовное дело за грабеж и решают вопрос об избрании меры пресечения.

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