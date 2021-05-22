Рекламное агентство накажут за слоган «Ах, Уедь!» на баннере в центре Новосибирска

Санкт-петербургскую рекламную компанию накажут за провокационный слоган «АХ, УЕДЬ!» в Новосибирске. Фото: «Новая Сибирь»

Санкт-петербургскую рекламную компанию накажут за провокационный слоган «АХ, УЕДЬ!» на здании в центре Новосибирска. Областной УФАС признал его «непристойным».

— С учетом манеры исполнения надписи «АХ,УЕДЬ!» без четкого, внятного, ярко выраженного разделения, а также прочтения части надписи, где буква «Д» воспроизводится как мягкий звук «Т'», рассматриваемая надпись приобретает характер нецензурной лексики, — говорится в документе УФАС.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», на баннер в управление пожаловался кто-то из горожан, заметивших рекламу на здании по адресу Ядринцевская, 14 в оконном (витражном) проеме и на входной двери. Бар, расположенный в этом здании, рекламировал таким образом розыгрыш новогодних туров. Заявление было в 2020 году рассмотрено и специалисты решили, что размещенная на баннере и содержащая надпись «АХ, УЕДЬ!», нарушает закон.

— Слова, производные от слова «х...», употребляются в речи в качестве ругательных, являются грубыми, непристойными и не применяются в обычной речи, — отметил в решении УФАС, рассмотрев дело.

В итоге, баннер признали ненадлежащей ненадлежащей рекламой, а агентству, ее изготовившему, вынесли предупреждение.

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