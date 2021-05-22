Фото и видео последнего звонка в Новосибирске 22 мая 2021 года: как выпускники попрощались со школой

Выпускники последний раз стоят у школьной доски с мелом в руках. Фото: Михаил ДОКУКИН

«Комсомолка» собрала самые яркие фото и видео последнего звонка в Новосибирске 22 мая 2021 года. Посмотрите, как выпускники отметили этот волнительный и долгожданный день прощания со школой.

Сегодня для новосибирских школьников звенит последний звонок. Фото: Михаил ДОКУКИН

В этом году для школьников последний звонок — двойной праздник. Ведь в 2020 году из-за коронавирусных ограничений многим выпускникам пришлось отмечать его в оффлайн режиме. Но сегодня дети, педагоги и родители все же собрались вместе на традиционных торжественных линейках. Правда, из-за дождя, проводить их большинству школ пришлось в актовых залах.

Из-за дождливой погоды проводить праздники пришлось в актовых залах. Фото: Михаил ДОКУКИН

Ребята, которые сегодня в последний раз садятся за свою школьную парту или выходят к доске, не могут сдержать слез. Сегодня — все для них. Цветы, поздравления, песни и, конечно же — последний школьный вальс. Впереди ребят ждут экзамены, выпускной и новая, взрослая жизнь.

Многие не могут сдержать слез в этот волнительный день. Фото: Михаил ДОКУКИН

Кстати, для некоторых выпускников плохая погода не стала причиной отказываться от прогулки по городу. Мальчишек в костюмах и девчонок в фартуках и белых бантах можно было заметить по всему Новосибирску.

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