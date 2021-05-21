Новосибирск массово засадят маральником Фото: Виктория МИНАЕВА

Сотрудники новосибирского горзеленхоза планируют массовую посадку маральника (Рододендрона даурского) в парках и скверах. Этот красивый кустарник, который по весне распускается розовыми и фиолетовыми цветами, прозвали сибирской сакурой, растет он, как правило в горах на Алтае. Но оказывается, маральник может прижиться и в городской среде. Тому пример кустики в районе улицы Богдана Хмельницкого и в Павловском сквере.

— Декоративные кустарники редко использовались в Новосибирске в больших объемах. Но мы планируем более массовую высадку Рододендрона даурского в парках и скверах города. Это произойдет тогда, когда мы его будем выращивать самостоятельно и в больших объемах, для этого мы хотим создать муниципальный питомник, — пояснила КП-Новосибирск Светлана Гижицкая, начальник отделения сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств департамента культуры спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

В питомнике будут выращивать не только маральник, но и редкие деревья: сорта тополей с ограниченным ростом, а также морозоустойчивые липы, сирень.

— Пока что, это поле. Чтобы оно стало питомником, надо сначала его огородить, провести туда водоснабжение, потом посадить растения. Пока же садить ценные кустарники и деревья там мы не можем, так как нет охраны. Как только мы эти задачи решим, мы начнем его высаживать. Он у нас в планах стоит на очереди первым, — добавила Светлана Александровна.

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