Под Новосибирском женщине отрезало стопы, когда она пыталась пролезть под грузовым поездом

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 21 мая, рано утром недалеко от железнодорожной станции Болотная произошла трагедия. Серьезную травму ног получил 68-летняя женщина. Подробности происшествия рассказали в Управлении на транспорте ИВД России по Сибирскому федеральному округу.
— Женщина решила не обходить стоящий на путях грузовой состав и подлезла под ним. В этот момент поезд тронулся и наехал на нее. У пенсионерки ампутировало обе стопы. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, — уточнили в ведомстве.
В полиции напомнили об опасности, которая подстерегает при пересечении железнодорожных путей. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер