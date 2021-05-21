Под Новосибирском женщине отрезало стопы, когда она пыталась пролезть под грузовым поездом

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 мая, рано утром недалеко от железнодорожной станции Болотная произошла трагедия. Серьезную травму ног получил 68-летняя женщина. Подробности происшествия рассказали в Управлении на транспорте ИВД России по Сибирскому федеральному округу.

— Женщина решила не обходить стоящий на путях грузовой состав и подлезла под ним. В этот момент поезд тронулся и наехал на нее. У пенсионерки ампутировало обе стопы. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, — уточнили в ведомстве.

В полиции напомнили об опасности, которая подстерегает при пересечении железнодорожных путей. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.

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