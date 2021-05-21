В Новосибирск с проверкой приехал генпрокурор РФ Игорь Краснов

В Новосибирск приехал Игорь Краснов. Фото: генеральная прокуратура РФ.

В пятницу, 21 мая, стало известно о том, что в Новосибирск приехал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

В планах генпрокурора встретиться с дольщиками «Новомарусино». Эту информацию подтвердили дольщики. Встреча должна состояться в обед 21 мая.

Напомним, в начале декабря 2020 года обманутые дольщики, которые так и не дождались своих квартир, объявили голодовку. Акцию новосибирцы прекратили спустя 10 дней.

Новосибирцы сообщили КП-Новосибирск о том, что на перекрестках, расположенных в центральной части города стянуты дополнительные экипажи ДПС. Также перекрывали улицы для проезда кортежа.

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