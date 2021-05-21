В Новосибирске троллейбус с горящим токоприемником вез пассажиров: это попало на видео

У новосибирского троллейбуса вспыхнул токоприемник. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске у троллейбуса № 26 вспыхнул токоприемник. Водитель не заметил этого и продолжил везти пассажиров. Кадры инцидента, случившегося накануне, 20 мая, появились в соцсети.
— Это произошло на улице Зорге. Водителю транспорта сигналили сразу несколько очевидцев, однако тот с невозмутимым видом ехал дальше. Автомобилисты заблокировали движение троллейбуса, и только после этого он остановился и высадил пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, водитель эвакуировал пассажиров и самостоятельно устранил возгорание.
Комментаторов поста инцидент не удивил. Они уверены, этот троллейбус непригоден для работы и давно подлежит списанию.
— Это не троллейбус, это железо старое!
— Сколько еще этот металлолом будет ездить по дорогам? - негодуют сибиряки.
Также среди подписчиков нашлись те, кто заявил, что инциденты в троллейбусе № 26 — не редкость.
— А по весне внутри 26 номера взорвалась печка, и загорелась шуба у пассажирки. Уберите этот маршрут уже, выдайте пару нормальных, маршрут нужный, но троллейбусы, которые ходят по нему, еще динозавров видели, — отметили новосибирцы.
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