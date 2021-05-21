«Внутри все было в дыму»: под Новосибирском пожарные вынесли из горящего дома двух мужчин

Пожарные спасли двух двух мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарске Новосибирской области пожарные спасли двух мужчин. Спасатели вынесли их из дома, расположенного на улице Краснознаменная, внутри которого все было в дыму. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру 20 мая около 16.00. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Врачи «скорой помощи» осмотрели мужчин. Госпитализация им не потребовалась. В течение трех минут пожарные ликвидировали возгорание на начальной стадии, сохранив жилье от уничтожения, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огнем поврежден диван на площади двух квадратных метров.

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